Olhão: 700 crianças do pré-escolar recebem instrumentos musicais

As crianças que frequentam o ensino pré-escolar público no concelho de Olhão, cerca de 700, já têm à sua disposição uma variedade de instrumentos musicais que poderão utilizar nas aulas de Educação Musical em que participam todas as semanas. As entregas por parte do Município aconteceram nos últimos dias em todos os jardins de infância do concelho.

As crianças da EB1/JI nº6, em Olhão

receberam das mãos do vereador com o pelouro da Educação, António

Camacho, um conjunto de instrumentos musicais de percussão, que

agora podem utilizar nas aulas de Expressão Musical.

Foi desta forma que o Município de

Olhão acabou a entrega, na última sexta feira, dos instrumentos

musicais que têm estado a ser oferecidos aos nove jardins de

infância da responsabilidade da Autarquia.

Uma aquisição que representa um

investimento de aproximadamente 10 mil euros e permite dotar as 27

salas de pré-escolar com 135 maracas, 135 clavas de madeira, 135

guizeiras de mão, 90 reco-recos, 90 ferrinhos, 54 pratos, 90

chincalhos, 90 pandeiretas e 90 tamborins, para além de nove rádios

que servem de complemento ao ensino da música às crianças.

Também os professores de Música são

pagos pela Autarquia, através de um contrato de prestação de

serviços que o Município celebrou com o Conservatório de Música

de Olhão há três anos e que contempla uma aula de Música por

semana em todas as salas de pré-escolar do concelho.

“Este foi um investimento que fizemos

com muito gosto. Trata-se de uma aposta no desenvolvimento de

competências ligadas à arte. A música desperta sensações muito

importantes. Este projeto de educação musical no pré-escolar é

dos que nos tem dado mais prazer desenvolver”, assume o vereador

António Camacho. “Já existiam instrumentos musicais nas salas mas

em muito menor número, agora todas as crianças podem ter um

tamborim, umas maracas ou umas guizeiras para acompanhar a música

que estão a aprender ou a cantar”, reforça o autarca, ladeado por

Margarida Faustino, a coordenadora do ensino pré-escolar na EB1/JI

Nº6.