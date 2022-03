Olhão acolhe I Encontro de Associações do município

O Auditório Municipal da cidade cubista acolhe no próximo dia 06 de março, domingo, a partir das 15:00, o I Encontro de Associações de Olhão, indicou a autarquia.

De acordo com a autarquia, esta será a oportunidade para, “pela primeira vez, as diversas associações sediadas no concelho se darem a conhecer ou mostrarem as suas intenções para o futuro e perceberem de que forma podem solicitar apoio municipal”.

Neste sentido, o município pretende que o registo existente seja atualizado e inclua todas as associações existentes no concelho, sem exceção. Este será um dos principais temas a abordar no I Encontro de Associações de Olhão, quando também será incentivada a criação do Regulamento de Apoio às Entidades sem Fins Lucrativos. “Só apoiamos os clubes federados e as instituições particulares de solidariedade social. E queremos, a partir de agora, ajudar nas suas atividades também as associações sem fins lucrativos do concelho”, refere o vereador João Evaristo, acrescentando: “Desejamos apoiar as associações desde cedo, para que possam saber antecipadamente com o que contam e incluir essas ajudas no seu plano de atividades anual”.

Neste primeiro encontro, para o qual estão convidadas todas as associações olhanenses, o município pretende dar a conhecer não só como será possível solicitar apoios, mas também incentivar à boa gestão de recursos financeiros, humanos e materiais. “Vamos divulgar outras formas de apoio para além das incluídas no Regulamento e lançar o repto para a criação de um Conselho Municipal de Associações, de forma a estimular a sua participação na resolução das questões que as afetam”, esclarece ainda o autarca.

Com este encontro, que é orientado para dirigentes de todo o tipo de associações – juvenis, culturais ou de solidariedade social, entre outras -, o município pretende ainda incentivar a valorização de iniciativas conjuntas entre várias associações, procurando assim que haja articulação entre elas, sobretudo naqueles que são os seus objetivos comuns.