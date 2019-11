Olhão: Apresentação pública do projeto “SER Mental”

Vai realizar-se amanhã, 20 de novembro, Dia Internacional dos Direitos da Criança, entre as 14 horas e as 17h30, no Espaço Polivalente da Biblioteca Municipal João Mariano Gago em Olhão. a Sessão de Apresentação Pública do Projeto “SER Mental”,

O SER Mental – Serviço Especializado em Rede para a Promoção da Saúde Mental na Infância e Adolescência é uma Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES) que pretende criar um serviço comunitário de intervenção especializada com base no trabalho de parceria. O seu principal objetivo é prevenir precocemente os fatores de risco e promover os fatores de proteção na saúde mental na infância e adolescência no concelho de Olhão.

Esta iniciativa é promovida pela MOJU – Associação Movimento Juvenil em Olhão e é co-financiado pelo Portugal Inovação Social, CRESC Algarve, Portugal 2020 e Fundo Social Europeu, contando com cinco investidores sociais: Município de Olhão, União de Freguesias de Moncarapacho-Fuseta, Freguesia de Olhão, Freguesia de Quelfes e Freguesia de Pechão. Teve início em setembro de 2019 e termina em agosto 2022.

A iniciativa destina-se a jovens entre os 13 e os 21 anos, famílias com pelo menos um filho (até aos 21 anos), alunos do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, pessoal docente e não docente, técnicos e/ou outros profissionais da comunidade e sociedade civil em geral. Contempla atividades em quatro ações: SER Jovem, SER Família, SER Comunidade & Escola e SER Digital.