Olhão assinala Dia Mundial da Igualdade com webinar

A Câmara Municipal de Olhão vai assinalar o Dia Mundial para a Igualdade, que se celebra de 17 a 27 de outubro, com a realização de um webinar no dia 20 do mesmo mês, anunciou a autarquia.

O webinar tem como tema “Cidadania e Combate ao Desperdício Alimentar”, é uma parceria da Câmara de Olhão com a Associação para a Defesa do Consumidor, decorrendo entre as 14:30 e as 15:30 na internet, de forma gratuita.

“O impacto do desperdício alimentar na sociedade e no ambiente, a boa prática de fazer refeições a partir de sobras de outros pratos e o que podemos fazer para mudar a realidade do desperdício serão temas em destaque neste webinar, assinalando o município de Olhão, desta forma, mais uma iniciativa de cidadania local”, refere a autarquia em comunicado.

Os interessados devem inscrever-se previamente até ao dia 28 de outubro através do e-mail redesocial@cm-olhao.pt.

Durante os mesmos dias, vão também decorrer no concelho várias ações de sensibilização através da distribuição de folhetos e cartazes, com o objetivo de “alertar para problemáticas como a violência doméstica e o tráfico de seres humanos”.

A violência no namoro também será destacada, através da disponibilização de um vídeo nas redes sociais, além de informações sobre os serviços de apoio existentes.

