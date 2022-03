Olhão celebra chegada da primavera no Chalé João Lúcio

A primavera chega este ano a Olhão com uma mão-cheia de atividades para toda a família, numa organização conjunta entre o Museu Municipal de Olhão e o Edifício do Compromisso Marítimo, bem como um vasto número de entidades, que decorre no Chalé João Lúcio no domingo, dia 20 de março.

PUB

A Casa da Juventude, Biblioteca Municipal, Junta de Freguesia de Quelfes, Associação Vita Nativa, Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitetos e o Agrupamento CNE 554 juntaram-se ao Museu Municipal para planear um dia divertido em família, onde até será possível aos participantes levarem o seu “farnel” e fazerem um piquenique no espaço privilegiado do Chalé João Lúcio.

O espaço exterior do Chalé é um dos mais icónicos edifícios do concelho e um local de eleição para a realização de oficinas pedagógicas e lúdicas, que vão da construção de caixas-ninho para aves à Hora do Conto, passando por oficinas de construção, teatro ou jogos de pistas.

A celebração da primavera continua no dia 21 de março, Dia Mundial da Árvore, com a plantação de árvores autóctones e com a exibição do filme “Cavalos de Guerra”, no Auditório Municipal.

A participação nas atividade é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia (289 700 103 ou museu@cm-olhao.pt)

Consulte o programa de atividades aqui: