Olhão celebra Dia Internacional da Juventude com passeio em caíque

Para assinalar o Dia Internacional da Juventude, celebrado a 12 de agosto, o Museu Municipal de Olhão abriu as inscrições para um passeio interpretativo no caíque Bom Sucesso, que vai decorrer no final de setembro, anunciou a autarquia.

Em Olhão, as comemorações do Dia Internacional da Juventude decorrem sob o lema “Transformar sistemas alimentares: inovação juvenil para a saúde humana e planetária” e este passeio tem como objetivo divulgar e sensibilizar os jovens para o património cultural da ria Formosa.

Os jovens entre os 12 e os 25 anos podem inscrever-se gratuitamente neste passeio através do e-mail museu@cm-olhao.pt com o nome, contacto telefónico e data de nascimento.

