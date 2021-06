Olhão celebra Festas da Cidade com roadshow nas ruas

A Câmara Municipal de Olhão vai celebrar nos dias 15 e 16 de junho as Festas da Cidade, em formato reduzido, com um roadshow que vai fazer chegar a festa a todos os munícipes em segurança, anunciou a autarquia.

No primeiro dia, a partir das 20:30, Pedro Viola, Sara Gonçalves, Estrela Maria, Mário Saraiva e Teresa Viola saem à rua e percorrem as artérias da cidade, enquanto no dia seguinte é a vez de Domingos Caetano, Fernando Leal e Denzel.

Na quarta-feira, 16 de junho, quando é assinalado o feriado municipal, vão decorrer as comemorações oficiais pelas 09:30 com o hastear das bandeiras em frente aos Paços do Concelho, seguido da homenagem aos Heróis da Restauração de 1808, em frente à Igreja Matriz.

Pelas 10:00, será inaugurada no Museu Municipal a exposição “Chegaram os Franceses: Da Memória à Tela”.

Já em Moncarapacho, será inaugurado o Parque de Lazer José Marcelino Dias, percorrendo depois as várias obras que estão a decorrer em todo o concelho.

As comemorações terminam com a sessão solene comemorativa do Dia da Cidade, no Auditório Municipal, pelas 12:00.

