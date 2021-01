Olhão cria Núcleo de Apoio devido ao aumento de casos no concelho

A Câmara Municipal de Olhão criou um Núcleo de Apoio à Saúde Pública devido ao aumento significativo de casos positivos de covid-19 e de pessoas em isolamento profilático no concelho, anunciou a autarquia.

Este núcleo está em funcionamento desde 21 de janeiro e está contemplado no Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, que integra o Posto de Comando Operacional Municipal, com coordenação do delegado de Saúde na Biblioteca Municipal José Mariano Gago.

Neste serviço estão temporariamente afetos técnicos da Unidade de Saúde Pública de Olhão e do Serviço Municipal de Proteção Civil, com mais 32 funcionários da autarquia cuja atividade se encontra suspensa devido ao atual contexto da pandemia de covid-19.

Anteriormente, os funcionários integraram uma formação ministrada por médicos da Saúde Pública, onde foram definidos todos os protocolos de atuação.

O Núcleo vai acompanhar a situação epidemiológica da população através de inquéritos, “aumentando a eficácia do acompanhamento das pessoas em vigilância ativa”, segundo o comunicado.

Esta equipa vai também proceder ao envio de toda a documentação inerente, como as declarações de isolamento profilático.

PUB