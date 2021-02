Olhão destina 1,6 milhões para requalificação da escola básica nº 4

O Município de Olhão anunciou que a Escola EB1/JI N.º 4 vai ser alvo de um projeto de requalificação profundo, semelhante ao que aconteceu, recentemente, com a EB1 N.º 5, “no seguimento do investimento que tem vindo a ser feito pelo Município, no sentido de requalificar e modernizar todo o parque escolar do concelho”.

A intervenção, orçada em cerca de 1,6 milhões de euros, conta com um cofinanciamento de 50% de fundos comunitários, afirma a autarquia, explicando que as obras arrancam no terreno já no início do segundo trimestre do ano.

“A conclusão dos trabalhos deverá ocorrer no prazo de 18 meses. Durante este período, as atividades letivas serão transferidas para a EBI/JI José Carlos da Maia”, enuncia.

O projeto contempla a construção de raíz de um refeitório, uma cozinha, uma biblioteca, sanitários e duas salas polivalentes.

Quanto aos edifícios existentes, sofrerão uma requalificação profunda, que passará pela renovação dos sistemas elétrico, de telecomunicações, de água e esgotos, bem como das janelas, que serão substituídas por equipamentos mais modernos, dos pavimentos e dos tetos falsos.

Uma vez concluída a intervenção, garante o presidente da autarquia, António Miguel Pina, “a ‘Escola do Futebol’, como é conhecida entre nós, disporá de condições excelentes para que alunos, professores e restante comunidade escolar desenvolvam a sua atividade. É um esforço que temos vindo a fazer em todo o parque escolar do concelho, e de cujos resultados nos podemos, todos, orgulhar”.

