Olhão distribui mais de 500 cabazes de Natal

A Câmara Municipal de Olhão distribuiu esta semana mais de 500 cabazes alimentares às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, que os distribuíram pelas famílias carenciadas, anunciou a autarquia.

“Foi mais um extra, um mimo de Natal, que faz toda a diferença nestes tempos difíceis que vivemos”, refere em comunicado o presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina.

Entre as IPSS que receberam este apoio encontra-se a ACASO, Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Olhão, Verdades Escondidas Associação, Celeiro do Amor e Nova Aliança Centro Social de Olhão.

“Esta foi só mais uma ajuda, já que trabalhamos, todo o ano, com as nossas IPSS, em parceria com a Rede Social de Olhão, para que ninguém passe fome no nosso concelho. Por isso, alerto, mais uma vez: se alguém está a necessitar de ajuda alimentar e ainda não é apoiado, deve contactar as IPPS do concelho ou o município”, acrescentou o autarca.

