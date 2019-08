Olhão: Festival do Marisco começa amanhã

Começa já amanhã em Olhão, a 34ª edição do Festival de Marisco que, para além da excelente gastronomia, apresenta um cartaz musical de luxo que atrai milhares de pessoas à cidade cubista. O evento decorre, durante seis dias, no Jardim Pescador Olhanense, na zona ribeirinha de Olhão.

Matias

Damásio e Aurea (9 agosto), HMB (10 agosto), Killer Queen (11 agosto), Paula

Fernandes (12 agosto), Ludmilla (13 agosto) e Resistência (14 agosto) são os

artistas principais do Festival do Marisco deste ano. Mas há muito mais para

desfrutar nesta iniciativa do Município de Olhão: os melhores mariscos

confecionados como só os olhanenses sabem, animação circence em todo o recinto

antes dos espetáculos principais ou os “show cookings” no Coreto são alguns dos

destaques, sem esquecer a música pela noite dentro pelos DJ’s Christian F e

Wilson Honrado, que atuam nas primeira e última noites do Festival.

Os

bilhetes para os dias 9, 10 e 11 de agosto custam €7,00 e para os dias 12, 13 e

14 de agosto são €9,00. Quem quiser usufruir do bilhete semanal paga apenas

€42,00 (adulto) ou €21,00 (criança). As crianças até aos seis anos não pagam

entrada, desde que acompanhadas por um adulto, e dos sete aos 12 anos pagam

meio bilhete. As entradas podem ser compradas nas bilheteiras do recinto no

próprio dia, ou antecipadamente através da Ticketline e lojas aderentes.

No

recinto do Festival existe, tal como vem acontecendo nos últimos anos, um Kids

Club, onde os mais novos podem brincar e divertir-se enquanto os pais apreciam

os melhores mariscos e bivalves disponíveis nos vários restaurantes existentes

ou apreciam os concertos. O Jardim Pescador Olhanense acolhe também um stand de

promoção do folar de Olhão, no ano em que este doce típico é um dos finalistas

algarvios às 7 Maravilhas Doces de Portugal.

No

Coreto, todos os dias estará um chef (hotéis Real ouu Vila Monte) que

confecionará de forma mais sofisticada os tão saborosos mariscos. Metade da

receita aqui realizada terá como destino uma Instituição Particular de

Solidariedade Social do concelho de Olhão.