Olhão: GNR apreende 450 quilos de atum

Unidade Controlo Costeiro da GNR , através do Sub-destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, apreendeu esta terça-feira dois atuns-rabilho com um peso total de cerca de 450 quilos, com um valor estimado de 8.700 euros, em Olhão.

Durante uma ação policial que visou a preservação de espécies marinhas, salvaguarda da fauna e flora das zonas costeiras bem como a captura de pescado proveniente de pesca profissional, que contou com o auxílio do Sistema Integrado de Vigilância Comando e Controlo (SIVICC), as autoridades detetaram duas embarcações que não possuíam qualquer tipo de autorização para a captura daquela espécie.

Segundo explica a GNR em comunicado, “a captura de exemplares desta espécie está sujeita a determinados prossupostos legais, de modo a garantir, a longo prazo, a sustentabilidade ambiental, económica e social da pesca, com base nos dados científicos disponíveis, sendo que a captura sem autorização é considerada contraordenação muito grave, punida com que pode ascender aos 50 mil euros”.

O pescado apreendido foi posteriormente doado a instituições de solidariedade social.

