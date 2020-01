Olhão: Jerónimo de Sousa em jantar/comício do PCP

O PCP realiza no próximo dia 25 de Janeiro, na Escola EB23 João da Rosa, em Olhão, um jantar/comício que contará com a presença de Jerónimo de Sousa.

Esta iniciativa, que decorrerá no pavilhão desportivo da referida escola, por forma a acomodar os muitos participantes provenientes de toda a região, insere-se na actividade geral do PCP no Algarve, “que após um exigente ano, onde foi necessário dar resposta a diversas frentes de luta em defesa dos trabalhadores e populações da região e do país, pretende reunir militantes, activistas e ainda muitos amigos que têm vindo a apoiar e dar corpo às propostas e acção do PCP e da CDU”- referem os comunistas algarvios, em nota de imprensa.

O PCP diz ser necessário “relembrar e consolidar os avanços e conquistas alcançados nos últimos anos, fruto da luta dos trabalhadores e das populações” e sublinha que “numa região em que a intervenção dos comunistas é diária, e onde mesmo sem deputado eleito pelo distrito, se mantém a acção do Grupo Parlamentar do PCP (como o comprova a recente visita do deputado João Dias à região), não serão esquecidos alguns dos principais problemas que afectam o Algarve, bem como, as propostas e soluções que o PCP apresenta”.

Com transportes organizados a partir de vários pontos da região, o jantar/comício contará ainda com a animação musical de Domingos Caetano, músico dos Íris. Os interessados poderão inscrever-se pelo contacto 965190 806.