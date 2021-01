Olhão: Mercado de pequenos produtores passa para o Parque de Levante

Devido às obras em curso na via envolvente a sul dos Mercados Municipais de Olhão, o mercado de Terrado, uma venda de pequenos produtores locais que se realiza aos sábados, passa a funcionar no Parque de Levante nos dias 23 e 30 de janeiro (junto ao Pingo Doce), informou o município de Olhão.

De acordo com o decretado pelo Presidente da República, em que é modificada a declaração do estado de emergência, aprovada pelo Decreto do Presidente da República n.º 6-A/2021, de 6 de janeiro, e renovada por quinze dias, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, o Governo pelo comunicado do Conselho e Ministros de 13 de janeiro de 2021, aprovou o decreto que regulamenta a modificação e a prorrogação do estado de emergência, em todo o território nacional.

Nestas circunstâncias, informa a edilidade que o Mercado de Terrado Olhão mantém todas as medidas fixadas no Plano de Contingência e os procedimentos de delimitação do espaço com portas de entrada e saída onde agora vai funcionar provisoriamente – higienização das mãos – uso de máscara ou viseira – controlo e segurança.

São aplicados os critérios de prioridade aos Operadores/Agricultores de bens essenciais, mantendo-se a redução a 50% de bancas.

É proibido o uso de estacas de ferro no pavimento de lajes de pedra.

