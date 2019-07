Em junho, o concelho de Olhão recebeu o encontro Rumo ao Sol, uma iniciativa de geocaching que trouxe à cidade cerca de uma centena de participantes portugueses, espanhóis, belgas e alemães.

Na sequência do

evento, organizado pela Picturesque Weekend Associação, com o apoio do

Município de Olhão, foi recentemente publicado um conjunto de 144 caches

visíveis no mapa do geocaching com o formato de um Caíque.

A geoarte Caíque Bom

Sucesso, recentemente conhecida pelos geocachers com o objetivo de divulgar

a história do Caíque olhanense, pretende levar os geocachers a conhecer

o interior do concelho de Olhão durante a sua caça ao tesouro.

Os caches atualmente

existentes no concelho, enquadram-se num projeto que ambiciona colocar Olhão na

rota do geocaching prevendo-se, para além da colocação de mais caches,

a realização de vários eventos nos próximos tempos, dos quais se destaca um

workshop marcado para 21 de setembro, com o objetivo de cativar mais residentes

para a sua prática.

O geocaching é

uma atividade de ar livre, na qual os participantes usam um recetor GPS ou um

dispositivo móvel com GPS para ocultar e procurar contentores chamados de geocaches

ou caches, em qualquer lugar do Mundo.

Considerada como a

versão ‘hi-tec’ da conhecida e velhinha caça ao tesouro, esta atividade, que

conta com mais de um milhão de praticantes a nível mundial, pode ser praticada

em família, com amigos ou individualmente e permite o contacto com a natureza,

a história, a cultura, a gastronomia e as pessoas dos locais onde estão

escondidas as geocaches.

As representações

denominadas de geoarte são constituídas por cache’ do tipo mistério,

devendo os participantes resolver um pequeno puzzle para descobrir as

coordenadas onde cada contentor está escondido.

Refira-se, a título de

curiosidade, que, atualmente existem 227 geocaches ativas no concelho de

Olhão. A cache virtual colocada no Largo da Fábrica Velha (pinturas)

denominada Gentes de Olhão já atraiu a atenção de 865 geocachers originários

de 25 países, tendo sido visitada por 335. A geocache colocada no Cerro

da Cabeça, denominada O Mouro e o Abismo, foi premiada em 2014 como a

melhor cache do distrito de Faro.