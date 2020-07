Olhão: PJ detém homem e mulher que roubavam com recurso a arma de fogo

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, no âmbito de uma investigação em curso, deteve um homem e uma mulher, em cumprimento de Mandados de Detenção emitidos pela Autoridade Judiciária pela presumível autoria de crimes de roubo qualificado com recurso a arma de fogo, ocorridos na zona de Olhão.

Na posse dos suspeitos, que se encontravam fugidos às autoridades, foi apreendida uma arma de fogo calibre 6,35 mm e respetivas munições.

Os detidos integravam um grupo que atuava de forma concertada e abordavam as vítimas na via pública, durante a noite e mediante ameaças, apropriando-se de todos os seus pertences.

No âmbito da mesma investigação e investigações conexas, já haviam sido detidos no presente ano, outros elementos do grupo.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público de Faro.

Os detidos, de 28 e 23 anos de idade não tinham qualquer atividade profissional, sendo o arguido já referenciado pelas autoridades pela prática do mesmo tipo de crimes, irão ser presentes a primeiro interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.