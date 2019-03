Olhão promove educação ambiental

No sentido de restabelecer a ligação das crianças com a Natureza, o Município de Olhão está a realizar a atividade “Há vida nos Pinheiros de Marim” junto de todas as turmas do 4º ano da rede pública do concelho.

A iniciativa é dinamizada por profissionais do RIAS – Centro de Recuperação Investigação de Animais Selvagens, que vão realizar duas sessões com cada uma das turmas.

A primeira sessão desenvolve-se em contexto de sala de aula, com uma sensibilização básica para a temática, onde são apresentados alguns elementos da fauna e da flora natural, assim como as suas características básicas.

A segunda sessão decorrerá durante os meses de março e abril, no Parque de Desporto e de Lazer dos Pinheiros de Marim, de forma a promover a experimentação e a aprendizagem através da observação e do contacto direto com a Natureza.

Esta atividade promovida pelo Município olhanense pretende promover conteúdos educativos no âmbito da literacia ambiental, mas também aproveitar, as potencialidades do Parque de Desporto e de Lazer dos Pinheiros de Marim, através da estruturação de um circuito ambiental educativo, criando uma sala de aula ao ar livre que aproxime as crianças das riquezas naturais da região.