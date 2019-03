Olhão promove torneio solidário de karaté

Realiza-se no próximo dia 30 março, no pavilhão municipal de Olhão, a IV edição do Torneio Solidário Município de Olhão. Trata-se de um torneio de karaté destinado aos escalões de formação até aos 15 anos, com mais de 300 inscrições, onde vão marcar presença equipas de norte a sul de Portugal, Inglaterra e Espanha.

Sendo o karaté um desporto de inclusão, a organização desta IV edição vai realizar o escalão de “pakarate”, havendo inscrições de atletas com deficiência motora (cadeira rodas), paralisia cerebral, autismo e trissomia 21, de várias idades.

As inscrições dos atletas na prova e a entrada do público só será possível mediante a entrega de dois alimentos que reverterão a favor de duas instituições do concelho de Olhão.

O Torneio Solidário Município Olhão é organizado pela Secção Karate da Casa do Benfica em Olhão e tem como parceiros a Casa Benfica Olhão, Junta Freguesia de Olhão, Câmara Municipal de Olhão e o IPDJ.