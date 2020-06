Olhão: PSD contra compra da antiga conserveira Belaolhão pela Câmara

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os eleitos pelo PSD na Câmara Municipal e Assembleia Municipal votaram contra a proposta de aquisição pelo Município de Olhão da parte da Ambiolhão E.M., do imóvel da antiga fábrica BelaOlhão, naquela zona industrial da cidade.

Recentemente, em Assembleia Municipal, a bancada municipal do PSD acusou o Município de “uso do poder da Administração Local para realizar operações com interesse puramente imobiliário”.

Na declaração de voto, a bancada do PSD justifica que a compra do edifício, em co-propriedade com a Ambiolhão, tinha como objetivo a instalação dos serviços e oficinas desta Empresa Municipal, o que nunca chegou a acontecer, como “era previsível”.

Tratando-se de “uma zona de excelente localização, na frente litoral, em área de franca expansão da malha urbana com potencial urbanístico futuro”, a bancada do PSD considera “descontextualizada” a eventual instalação dos serviços de estaleiros e oficinas da Ambiolhão naquele local privilegiado da cidade.

O PSD considera, pois, que “a verdadeira intenção do Município não foi a de servir o interesse público, mas sim viabilizar um negócio no valor de 4 milhões e 500 mil euros com objetivos de investimento imobiliário.

A suspeita foi confirmada pela proposta do Plano de Pormenor Este de Olhão, que incide sobre a área da antiga fábrica, e vem justificar a aquisição da totalidade do imóvel por parte da Câmara Municipal de Olhão.