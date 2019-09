Olhão vai ter novo Centro de Recolha de Animais

Depois de concluído o projeto de arquitetura, foi assinado hoje o contrato para a elaboração do projeto de especialidades do futuro Centro de Recolha de Animais do concelho de Olhão.

A infraestrutura será implantada num lote de terreno municipal com uma área de 7.986 m2, localizado no Sítio da Alecrineira, na freguesia de Quelfes, com uma área de construção prevista de mais de 2.000 m2.

Pretende-se que esta fase fique concluída até final do ano, para que, ainda no primeiro trimestre de 2020, seja lançado concurso para a sua construção.

O novo canil e gatil municipal será um equipamento de referência a nível nacional, dotado de condições condignas, quer para os animais residentes, quer para os funcionários, quer para os potenciais adotantes.

O edifício principal será dedicado aos serviços, e inclui zona administrativa, gabinete médico-veterinário, enfermaria, farmácia, sala de cirurgia e sala de recobro.

Quanto aos outros dois edifícios, um destina-se a armazenamento, e o outro a zonas separadas de adoção de canídeos e felídeos, bem como a uma sala de banhos e tosquias.

Os animais ficarão acolhidos em três edifícios de alojamento para cães, com capacidade para 150, e um de alojamento para gatos, com capacidade para 32.

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Olhão ficará completo com uma área de alojamento de espécies pecuárias.

Entretanto, e apesar das limitações que o atual Centro de Recolha apresenta, continuam a ser desenvolvidas inúmeras ações em prol do bem-estar dos animais, em parceria e ao abrigo dos protocolos de colaboração estabelecidos com outras entidades de proteção animal, nomeadamente a esterilização de felinos de colónias.

Desta forma, e no que diz respeito a esterilizações, foram intervencionados, desde o início do ano, cerca de 70 canídeos e 170 felinos, machos e fêmeas, o que é possível graças à nova sala de cirurgia do canil, a funcionar desde agosto, e ao protocolo com um Centro de Atendimento Veterinário, este último visando a esterilização de cadelas alojadas no canil.

Este protocolo será, brevemente alargado, também aos felinos errantes, de forma a dar uma resposta ainda mais eficaz às necessidades.

Para além, disso, e consciente da importância da esterilização em massa dos animais errantes, o Município submeteu, também, uma candidatura a apoios financeiros para esterilizações de cães e gatos.

Outro dos principais vetores de intervenção do Gabinete Médico-veterinário é a promoção da adoção dos animais que são recolhidos. Este ano, e até início de setembro, já haviam sido encaminhados para um novo lar 64 canídeos.

No que diz respeito à educação e sensibilização das populações, sobretudo junto dos mais jovens, têm vindo a ser desenvolvidas ações nas escolas do 1.º. 2.º e 3.º ciclos do concelho.

Num futuro próximo, ficará, igualmente, concluída a transformação de um veículo para transporte de animais de companhia, para funcionamento no canil municipal, bem como a alocação de abrigos para felinos em locais estratégicos do concelho onde existam colónias e o atendimento de animais errantes feridos, em parceria com um hospital veterinário da região.