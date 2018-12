Olimpíadas das Alterações Climáticas mobilizam mais de 300 jovens algarvios

Mais de 300 alunos de 12 municípios algarvios participam nas Olimpíadas das Alterações Climáticas, uma iniciativa incluída no plano lançado pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, para preparar a região para as alterações do clima.

As olimpíadas são um concurso destinado a estudantes do ensino básico e secundário, que formam grupos entre 2 a 5 alunos, sob a supervisão de professores, e decorrem em duas fases distintas.

Na primeira fase, 334 alunos de diversas escolas da região, distribuídos por 84 grupos e acompanhados por 27 professores, responderam a uma prova teórica em que foram avaliados os conhecimentos que têm sobre as causas e as consequências das alterações climáticas.

A iniciativa está a ter uma forte adesão, todos os grupos passaram a uma segunda fase do projeto que vai consistir na elaboração de um vídeo de cerca de 2 minutos sobre o tema.

Estudantes e professores são assim motivados a explorar a problemática do aquecimento global de forma lúdica e didática e, simultaneamente, são sensibilizados para o assunto.

As olimpíadas são uma de várias atividades incluídas no Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, através do qual a AMAL pretende alertar toda a comunidade e preparar o Algarve para as mudanças do clima no sul do país.