Ombria Resort convida locais e visitarem o sítio onde outrora trabalharam

O Ombria Resort, o empreendimento de luxo em construção na zona de Querença (Loulé) tem vindo a recuperar património agrícola presente naquele local. Sete fornos de cal, dois açudes, oito tanques de água e cinco noras, um estábulo e 2,5 quilómetros de levadas estão já reabilitados, fruto de um trabalho de equipa liderado pelo arqueólogo, José Malveiro.

“O Ombria Resort comprometeu-se desde o início do projeto, com a sustentabilidade, a proteção da natureza, os valores de responsabilidade económica, ambiental e social, de forma a implementar um empreendimento naturalmente excecional em harmonia com a paisagem prossegue o seu caminho na forte relação com as comunidades locais do Barrocal Algarvio”, pode ler-se em comunicado.

É no seguimento dessa mesma linha de proximidade que, periodicamente, é convidada a comunidade local para ir acompanhando a evolução do projeto e recordar memórias do dia a dia daquela propriedade agrícola, onde muitos habitantes locais trabalharam e passaram parte das suas vidas. Foi o que aconteceu recentemente, numa visita em que participaram residentes da localidade de Querença, bem como a presidente da Junta de Freguesia de Querença, Tôr e Benafim, Margarida Correia.

Com a abertura da primeira fase prevista para a primavera de 2023, o Ombria Resort é um novo empreendimento de luxo, com 153 hectares de área total rodeado por uma paisagem natural.

O Ombria Resort tem por objetivo ser pioneiro de uma nova geração de resorts de baixa densidade de construção, em que a sustentabilidade, a proteção do meio ambiente e o apoio ao património local são prioridades.

Pode acompanhar a evolução da construção aqui: www.ombria.com/pt/evolucao-de-construcao-ombria-resort/.