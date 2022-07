OMS confiante nas medidas para gerir riscos da covid-19 no Mundial2022

A Organização Mundial da Saúde (OMS) manifestou-se confiante nas medidas que serão implementadas pelo Qatar, durante o Mundial de futebol de 2022, de forma a gerir com sucesso os riscos associados à covid-19.

De acordo com diretor executivo de emergências de saúde da OMS, Michael Ryan, não há razões para acreditar que os riscos de pandemia serão maiores durante a competição, que irá decorrer entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

“Ajuntamentos de massa adequadamente geridos e planeados podem ocorrer com segurança. Estamos a trabalhar em estrita colaboração com as autoridades do Qatar neste ponto e, se necessário, daremos conselhos sobre como organizar esta Mundial com total segurança”, explicou Michael Ryan, durante um direto transmitido na página da OMS na rede social Facebook.

No total, serão vendidos dois milhões de ingressos para o Mundial2022, sendo que, até à data, já foram adquiridos pelos adeptos 1,2 milhões, após a segunda fase de comercialização.

Na primeira fase do Mundial2022, Portugal está incluído no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento.