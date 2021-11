Ópera “O Barbeiro de Sevilha” vai passar por Lagoa

A Ópera “O Barbeiro de Sevilha”, de Gioachino Rossini, passará pelo palco do Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, no dia 20 de novembro, às 21:00 horas, divulgou o município.

Esta ópera, composta por Gioachino Rossini, foi escrita no século XVIII e é uma das obras musicais mais conhecidas em todo o mundo. A história, desenvolve-se em torno da sedução do Conde de Almaviva à jovem Rosina. A figura de Fígaro, barbeiro da cidade, destaca-se pela sua veia “casamenteira, intriguista e mexeriqueira, criando confusões hilariantes no enredo”, segundo a sinopse do espetáculo.

Os bilhetes para o espetáculo custam 10€, sendo que existe20% desconto para aqueles que possuam passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou o Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa. Os ingressos estão ainda disponíveis para venda online, através do site e ainda na Fnac, Worten, bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

