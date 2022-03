Operação conjunta apreende 1600kg de haxixe em águas internacionais

A Autoridade Marítima Nacional, a Marinha Portuguesa, a Polícia Judiciária e a Força Aérea Portuguesa realizaram esta quarta-feira, uma operação conjunta em águas internacionais, a sul de Portugal, da qual resultou a detenção de seis indivíduos e a apreensão de 44 fardos de haxixe, com um peso total de cerca de 1600kg, bem como a apreensão de uma embarcação, por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes.

Na sequência de uma monitorização aérea efetuada por uma aeronave da Força Aérea, verificou-se uma situação suspeita de transporte ilícito de estupefacientes por via marítima, a cerca de 53 milhas náuticas (aproximadamente 98 quilómetros) a sul do território continental, tendo sido de imediato desencadeada uma operação conjunta, articulada entre o Comando Regional da Polícia Marítima do Sul e a Polícia Judiciária. Foram ativadas duas embarcações com elementos da Polícia Marítima e do pelotão de abordagem da Marinha, bem como uma lancha de fiscalização rápida da Marinha.

Após a interceção da embarcação suspeita, com o apoio do meio aéreo, foi efetuada uma abordagem à embarcação, tendo sido detidos os seis tripulantes que se encontravam a bordo da mesma e que foram de seguida transportados para o porto de Faro. No local onde ocorreu a interceção da embarcação, foi possível detetar e recolher 44 fardos de droga.

Os 44 fardos de haxixe, com um peso total de cerca de 1600kg, foram apreendidos como medida cautelar, bem como a embarcação onde seguiam os suspeitos.

Os tripulantes da embarcação foram detidos e serão presentes a tribunal. A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária.