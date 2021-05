Opinião: Saúde – boas notícias

OPINIÃO | LUÍS BATALAU

Finalmente os Voluntários da Associação Elos de Esperança, que desenvolvem a sua atividade exclusiva e voluntariamente no Hospital de Portimão, estão a ser vacinados contra o coronavírus, de modo a poderem reiniciar a prestimosa e habitual ajuda, nos diferentes departamentos e serviços da Instituição CHUA/Portimão.

Tal como já se verificava em alguns Hospitais portugueses, como o Hospital de S. João do Porto, Hospital de Vila Nova de Gaia e Hospital de Viseu, instituições onde os voluntários foram há muito vacinados e reiniciaram funções, também em Portimão a situação vai entrar na normalidade e os nossos voluntários vão poder ajudar os utentes e os briosos profissionais de saúde.

Foi com grande satisfação, que todos os elementos deste voluntariado receberam esta boa notícia e se preparam para desempenhar esta nobre missão, tão importante e tão generosa.

Parabéns e o nosso agradecimento a quem desencadeou este processo da vacinação, para todos os Voluntários do Hospital de Portimão.

Outra boa notícia tem a ver com o reconhecimento a nível nacional, da qualidade e idoneidade de alguns serviços do Hospital de Portimão e dos seus profissionais. A Ordem dos Médicos e o Ministério da Saúde através da ACSS, decidiram realizar os exames de saída nacionais que agora decorrem, das especialidades de Cirurgia Geral, Otorrinolaringologia e Medicina Interna no Hospital de Portimão, tendo como Presidentes de Júri, os Diretores dos respetivos Serviços. É uma satisfação para todos nós e uma valorização para o nosso Hospital. Só revela organização, grande espírito de grupo e uma cultura de trabalho. Parabéns!

Por fim cinco outras boas notícias. O novo Hospital Distrital de Lagos uma realidade porque todos há muito anseiam e Lagos bem merece, o Centro do Cancro Colorretal do CHUA, uma referência nacional oncológica, as Jornadas de Enfermagem do CHUA, com a sessão de abertura dia 10 de Maio no Hospital de Portimão, finalmente o desconfinamento real e efetivo em Portimão e o Plano de Vacinação em Portimão, uma iniciativa que já estaria mais adiantada, não fora o bloqueio e a incompetência do presidente da ARS Algarve. Lagos e Portimão estão de parabéns!

Por fim, os agradecimentos sinceros a todos os profissionais de saúde, Médicos, Enfermeiros, técnicos, auxiliares de Ação Médica, Administrativos, Elementos do Voluntariado e a todos aqueles que trabalham na e para Saúde.

Espero que este escrito tenha muita e importante divulgação! Obrigado! Escrito de acordo com a antiga ortografia!

Luís Batalau

Médico

