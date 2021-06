Opinião: Vacinemos-nos

OPINIÃO | EURICO GOMES

Volto hoje ao contacto com os meus leitores que ainda têm paciência para me lerem. Mais covid menos confinamento mais vacina menos vacinados… e assim temos passado sabe Deus como. De qualquer forma “por enquanto” alguns ainda se mantém do lado de cá do “RIO”!



Naturalmente os mais novos. Vejamos os próximos tempos… E acreditemos no saber adquirido no entretanto. Diria que é mesmo “fatal” que confiemos e “ai de nós” se enveredarmos por outros que não os da “ciência pura e verdadeira” alicerçada em anos e anos de pesquisas e mais pesquisas de acordo com algo que demorou muitos anos a entender como “método científico“. Não brinquemos…

Quem hoje contesta as vacinas e adere a influências que por vezes roçam o bruxedo não só correm um risco muito maior de vida como prejudicam substancialmente os semelhantes… tendo para isso consciência que vivemos em comunidade.



Contudo, outra coisa consiste em quem controla superiormente o processo e por que meios passam (quantos?) até nos chegarem ao braço as ditas vacinas e os milhões que estão envolvidos.

É nestas alturas que o sobrenadante vem à superfície e o instável equilíbrio se rompe… e a luta dos milhões corre risco de se romper.



Não é nada connosco! Tudo nos passa ao lado. O que interessa é melhorar ou curar… Sem dúvida! É naturalmente o que nos (a todos) interessa.



Só em determinadas alturas como a que temos vindo atravessando o problema se levanta. Afinal os medicamentos ou mesmo as cirurgias ou inclusivé outros exames para tratar da nossa saúde, como as vacinas, donde vieram? Quem as paga? Será que já pensou nisso?



Por certo que os charlatões são os primeiros a usufruírem rendimentos- alguns poucos que o justificasse… mas, de par, outros houve que se preocuparam e encararam a problemática da doença numa outra perspectiva tentando ir mais longe, interrogando-se mais profundamente e estabelecendo relações conexas entre o que iam entendendo e o efeito terapêutico devidamente testado.



Assim se foi definindo de uma forma lenta e progressiva – desde quando? – a distinção entre o charlatanismo e a ciência médica.



Processo complexo ainda hoje em que o factor económico continua a intervir de forma dominante. Sem dúvida.

Mas, convenhamos, o que já teria sido de nós sem vacina contra o sarampo ou a poliomielite, p.ex., ou mais recentemente todo o processo de investigação com vista ao HIV.

Caríssimos amigos só posso, como médico, independentemente das dúvidas que também ainda tenho, aconselhar que se vacinem logo que possível tal como eu já fiz.

Eurico Gomes

Médico, Presidente da Direção e Diretor Clínico da A.E.D.M.A.D.A. IPSS Área da Saúde Associação Diabéticos do Algarve – Clínica de Diabetes

