A primeira fase do Orçamento Participativo da União das Freguesias de Faro

(Sé e São Pedro) – OP, decorre entre 03 de junho e 15 de julho e destina-se à apresentação

de propostas. O valor máximo por projeto é de 15.000€ e serão selecionados

projetos até esgotar a dotação de 60.000€, prevista no orçamento anual.

O OP é um instrumento de participação cívica através do qual os

cidadãos podem apresentar propostas de investimento a implementar pela Junta de

Freguesia.

Para esta edição, a principal novidade é a realização de sessões de

metodologia participativa, onde se pretende identificar problemas e a gerar

propostas enquadráveis no OP junto da população. Serão também realizadas

sessões de esclarecimentos no Patacão, Rio Seco e Ilha da Culatra.

Qualquer cidadão, maior de idade e recenseado na União das Freguesias

de Faro (Sé e S. Pedro) poderá apresentar uma proposta através do preenchimento

do formulário disponível online em http://bit.ly/2EM1V6w ,

ou na sede e delegações da freguesia. Os interessados podem também consultar o

regulamento e outras informações no portal www.uf-faro.pt

O período de votação decorrerá entre 19 de agosto e 16 de setembro,

já depois de observado um período de consulta pública face à lista provisória

de projetos.

Está a decorrer, ao mesmo tempo, a implementação dos 4 projetos

selecionados na edição de 2018. No âmbito da proposta “Bem Estar Animal –

Esterilização e Controlo de Animais de Companhia”, foi estabelecido um

protocolo com a Ordem dos Médicos Veterinários que irá permitir realizar a

campanha de Captura – Esterilização – Devolução em colónias de gatos identificadas.

A “Aquisição de Lanchas Tradicionais (Saveiros) para Regatas na Culatra” está

em fase de conclusão já tendo sido disponibilizados 4 dos 6 barcos previstos.

Foi também adjudicada a “Substituição do Telhado da Fábrica da Igreja de S.

Pedro” cujos trabalhos estão a decorrer e no projeto “Faro & Bike –

Estacionamentos para bicicletas e ações de sensibilização”, o material será

implementado no espaço público ainda no mês de junho.