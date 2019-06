Orçamento participativo de Albufeira com nove projetos em votação

Até dia 30 de junho, a população de Albufeira pode votar no projeto que considera prioritário para o desenvolvimento da sua freguesia, depois de concluída a análise técnica das propostas mais votadas no âmbito das sessões públicas de participação do orçamento participativo de Albufeira para o ano de 2020, que esteve a decorrer durante o mês de março.

Agora, começa a fase de votação dos projetos – nove na totalidade – distribuídos pelas quatro freguesias do concelho. Os munícipes podem fazê-lo por telefone, ligando para o número atribuído a cada um dos projetos, ou presencialmente, no edifício dos paços do concelho, juntas de freguesia, biblioteca municipal, piscinas municipais, galeria de arte Pintor Samora Barros e pavilhão desportivo de Albufeira.

O município de Albufeira destinou 250 mil euros à execução dos projetos que os cidadãos decidirem eleger como vencedores desta sexta edição do orçamento participativo. A verba que este ano, pela primeira vez, vai ser distribuída equitativamente (62.500 euros) pelas quatro freguesias do concelho, destina-se à valorização do espaço público.

Os projetos a votação são os seguintes:…

