Orçamento participativo de Albufeira contou com 44 candidaturas

A sexta edição do Orçamento Participativo (OP) de Albufeira contou com 44 candidaturas, o que representa um acréscimo de mais 13 propostas relativamente ao ano anterior.

Destas 44 candidaturas, já estão apuradas as 16 propostas mais votadas pela população, todas elas ligadas à temática da “valorização do espaço público”, que foi o tema selecionado para esta sexta edição do orçamento participativo, para a qual o município de Albufeira decidiu afetar uma verba de 250 mil euros, valor que este ano, pela primeira vez, será distribuído equitativamente pelas quatro freguesias do concelho.

As 44 propostas foram apresentadas ao longo de quatro sessões, que estiveram a decorrer em todas as freguesias do concelho, entre 12 e 20 de março, tendo sido apuradas 16 – as mais votadas – que seguem agora para análise técnica dos serviços, sendo depois colocadas a votação, no próximo mês de junho.