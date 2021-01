Orçamento Participativo de São Brás de Alportel vai a votos

Entre os dias 10 e 31 de janeiro vão a votos as propostas apresentadas pelos munícipes de São Brás de Alportel no âmbito do Orçamento Participativo, com uma verba de 70 mil euros, anunciou a autarquia.

Nesta fase, vão a votação seis propostas: a requalificação e identificação das rotundas com uso de rochas autóctones, vegetais secos e sistema de rega, a valorização do Parque da Azinheira do Alportel, a criação de um campo de basquetebol público, de um baloiço na serra junto à EN2, de um posto de bicicletas partilhadas e a requalificação da rua Luís Bivar.

Os munícipes podem votar diretamente no Gabinete do Munícipe, localizado na Câmara Municipal de São Brás de Alportel, ou através do website da autarquia.

“Envolver a comunidade na vida e no futuro do concelho é o objetivo deste instrumento de gestão pública participada que a autarquia iniciou em 2006. Desde então, os munícipes têm mostrado a sua capacidade para pensar o concelho, com apresentação de um largo conjunto de propostas e um contributo essencial nas decisões do executivo”, refere a autarquia em comunicado.

O parque Roberto Nobre, o espaço desportivo do jardim Carrera Viegas, a Praça da República, o Parque das Amendoeiras, a reabilitação da entrada nascente, a ampliação da rede de passeios acessíveis e o skate parque são alguns dos exemplos de propostas que nasceram após orçamentos participativos no concelho.

“O município de São Brás de Alportel mantém esta iniciativa que, ano após ano, tem-se demonstrado um exercício de planeamento da maior importância tanto na promoção de uma comunidade mais ativa e participativa assim como na promoção de uma maior proximidade entre os munícipes e a autarquia”, conclui em comunicado.

