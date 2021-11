Ordem discute falta de médicos nas urgências do Hospital de Faro

O presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, acompanhado pelo presidente do Conselho Sub-regional de Faro, estão de visita esta terça-feira, 23, aos serviços de Pediatria e de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Faro.

Depois da visita aos serviços, Alexandre Valentim Lourenço, presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, vai reunir-se com os médicos daquela unidade, para discutir a situação geral e, particularmente, o caso da unidades de urgência da Pediatria e da Obstetrícia.

Segundo Alexandre Valentim Lourenço, a falta de médicos nas urgências de Pediatria e Obstetrícia está a impedir a elaboração das escalas de urgência, caso que deixará o sul do país sem uma resposta adequada nestes serviços.

