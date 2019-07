Ordenamento do território debateu-se em Olhão

No mês de julho realizou-se uma sessão de trabalho, no ICNF em olhão, que contou com a presença de Célia Ramos, Secretária de Estado do Ordenamento e Conservação da Natureza, e os municípios que detêm áreas protegidas, para debaterem assuntos relacionados com o ordenamento do território.

Os municípios que detêm áreas protegidas, cuja

jurisdição depende da DRCNF Algarve, são, Castro Marim, Vila Real de Santo António, Tavira, Olhão,

Faro, Loulé, Vila do Bispo, Aljezur, Odemira, Sines. E nesta sessão

discutiram-se os planos de ordenamento do território e sua gestão, foi lançado

o desafio aos municípios para estes aprofundarem o seu envolvimento na

valorização dos territórios, a nível económico, social, na promoção da sua

identidade e na salvaguarda dos seus valores, através de uma Cogestão destes

territórios com o ICNF.