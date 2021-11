Organista André Bandeira é a estrela da semana do Festival de Órgão

Sexta-feira, 19 de novembro, vai soar o órgão de tubos instalado no coro alto da Igreja de Santiago de Tavira, pelo organista André Bandeira, anunciou a Música XXI, que organiza o Festival de Órgão do Algarve.

Nesta igreja medieval, construída na segunda metade do século XIII, teremos oportunidade de escutar prelúdios, fugas, corais, sonatas, minuetes, ofertórios e tientos, de compositores de várias épocas, geografias e influências musicais, designadamente Peyer, Pachelbel, Sheidemann, Scheidt, Seixas, Dandrieu, Galuppi e Bruna.

No dia seguinte, 20 de novembro, André Bandeira estará no órgão de tubos da Igreja do Carmo em Faro para uma nova apresentação a solo. Serão interpretadas obras técnicas, virtuosas, apaziguantes e contemplativas dos séculos XVI a XVIII, onde não faltará uma batalha de 5.º tom no final para encerrar o concerto ao som brilhante e festivo da trombeta real.

Os concertos realizam-se às 21h00 e são de entrada livre (gratuita).

O concerto de 20 de novembro terá adicionalmente transmissão online pelo parceiro Mais Algarve, via https://www.facebook.com/acMusicaXXI

André Bandeira iniciou a sua formação musical no Curso de Música Litúrgica da Diocese do Porto, onde estudou Órgão com Rosa Amorim e, mais tarde, com Paulo Alvim no Conservatório de Música do Porto. Sob orientação dos professores Domingos Peixoto e Edite Rocha concluiu na Universidade de Aveiro a Licenciatura em Ensino de Música (pré-Bolonha) e o Mestrado em Performance dedicado à obra para órgão de Flor Peeters com classificação máxima no Recital Final. Participou em Masterclasses com reputados organistas internacionais.

Como solista tem realizado concertos por todo o país e também no estrangeiro. Para além de lecionar na Escola de Música de Perosinho é também professor de Órgão, Acompanhamento e Improvisação no Seminário Conciliar de Braga e no Conservatório de Música do Porto. É organista na Igreja de Cedofeita (Porto) desde 2011, tendo sido nomeado organista titular em 2021.

Com organização da Associação Música XXI, O Festival de Órgão do Algarve 2021 conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos Municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, com o apoio à divulgação da Região de Turismo do Algarve e com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul Informação e Rua FM. Conta ainda com o parceiro de alojamento Hotel Faro e com a parceria da Diocese do Algarve, do Cabido da Sé de Faro, da Ordem do Carmo de Faro e das Paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira.

Página FB do evento: https://www.facebook.com/festivalorgaoalgarve/

