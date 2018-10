Ori-BTT: Marisa Costa terceira na Taça do Mundo e BTT Loulé/Elevis vence etapa nacional

.

A equipa algarvia Loulé BTT/Elevis venceu a etapa de Odemira da Taça de Portugal de orientação BTT e Marisa Costa ficou no terceiro lugar da prova de sprint da Taça do Mundo. Ambas as provas decorreram na última semana em Odemira.

Relativamente à Taça de Portugal, no sábado, a localidade de São Luís foi o lugar para a prova de Distância Longa. A dificuldade do terreno a temperatura que se fazia sentir tornou-a uma das etapas mais duras do calendário. No que toca a classificações, os atletas do BTT Loulé/ Elevis estiveram à altura. Nas categorias jovens, Rudi Cavaco foi o 3º, em H15 e em H17, João Mendonça venceu, com Diogo Horta a conseguir o 3º posto do pódio. O mesmo cenário repetiu-se em H21A, com Mac-Mahon Moreira e Duarte Sousa a conseguirem o 1º e 3º lugares, respetivamente. Em veteranos, José Marques obteve um excelente 2º lugar em H40 e em H50, Helder Faísca esteve à beira do pódio, conseguindo o 4º lugar.

No domingo foi dia de Sprint dentro da cidade de Odemira, muito técnico, tanto a nível de orientação como fisicamente. Em H15, Rudi Cavaco manteve o 3º lugar do dia anterior e ficou em terceiro no troféu, nos H17 João Mendonça fez 1º lugar e Diogo Horta o 2º lugar dominando o topo da classificação. No conjunto dos dois dias fizeram 1º e 3º respetivamente. Em H21A o BTT Loulé/ Elevis conseguiu do 1º ao 5º lugares no escalão com Mac-Mahon Moreira, Duarte Sousa, André Gonçalves, Christopher Harvey e João Fernandes, respetivamente. No conjunto dos dois dias Mac-Mahom Moreira e Duarte Sousa conseguiram 1º e 2º. No escalão H40, José Marques conseguiu a vitória e alcançou o primeiro lugar no troféu.

Na classificação por equipas, o BTT Loulé/ Elevis destacou-se com o 1º lugar, com cerca de 400 pontos de avanço para o segundo classificado.

