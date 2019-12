Orquestra Clássica do Sul e o seu coro estreiam-se juntos e ao vivo… em Lisboa

A Orquestra Clássica do Sul (OCS) e o seu coro participativo vão atuar pela primeira vez juntos no sábado, no grande auditório da Culturgest, em Lisboa, num concerto de boas-vindas ao ano de 2020, anunciou a orquestra algarvia.

O Coro da OCS foi criado em 2019, numa iniciativa que a Orquestra classificou como “um desafio ousado” que tinha como objetivo “dinamizar ainda mais o panorama cultural do sul do país”, e conta com cerca de 60 vozes masculinas e femininas, sob coordenação do barítono Rui Baeta, destacou a mesma fonte, num comunicado hoje divulgado.

O coro tem, segundo a OCS, estado “à altura das expectativas delineadas” e vai permitir à Orquestra algarvia “diversificar o seu repertório” e apresentar um espetáculo denominado “De Londres a Veneza”, com obras de Georg Frederick Händel, António Vivaldi e Joseph Haydn.

“Este momento marca a primeira atuação conjunta do Coro e Orquestra Clássica do Sul na capital [de Portugal]. Rui Pinheiro, maestro titular da OCS, fica responsável pela direção orquestral de um concerto que terá como convidadas Paulina Sá Machado (soprano) e Marta Magalhães (meio-soprano)”, sublinhou.

Os espetadores que se deslocarem ao grande auditório da Culturgest, no sábado, vão poder assistir a um concerto cujo programa inclui “Música Aquática – Suite n.º 2”, de Georg Haendel, “Glória em Ré maior”, de Antonio Vivaldi, e “Sinfonia n.º 104”, de Joseph Haydn, acrescentou a OCS.

Os bilhetes para este concerto têm um preço de 15 euros e podem ser adquiridos na bilheteira da Culturgest, na bilheteira ‘online’ ou reservados ainda pelo telefone 217 905 155, segundo a Orquestra.