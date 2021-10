Orquestra Clássica do Sul toca em Lagoa a 13 de novembro

A Orquestra Clássica do Sul será conduzida pelo Maestro Titular Rui Pinheiro e apresentará Obras de Works by L. Beethoven, B. Bartók e F. Schubert.

No dia 13 de novembro, pelas 21:30, o Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, recebe a Orquestra Clássica do Sul para o concerto “Contrastes e Afinidades Beethoven, Bartók e Schubert”.

A Orquestra Clássica do Sul será conduzida pelo Maestro Titular Rui Pinheiro e apresentará Obras de Works by L. Beethoven, B. Bartók e F. Schubert.

Programa:

L. BEETHOVEN (1770 – 1827)

Abertura “As Criaturas de Prometeus” Op.43

Opening “The Creatures of Prometheus”, Op. 43

I. Overture Adagio – Allegro molto con brio

II. Introduction ‘La Tempesta’ Allegro non troppo

B. BARTÓK (1881 – 1945)

Divertimento

F. SCHUBERT (1797 – 1828)

Sinfonia nº 2 em Si bemol maior, D 125

Symphony no. 2 in B-flat major, D.125

I. Largo – Allegro vivace

II. Andante

III. Allegro vivace

IV. Presto

Os bilhetes custam €8 (20% desconto c/ passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do Município de Lagoa) e já se encontram à venda em: https://ticketline.sapo.pt/evento/orquestra-classica-do-sulcontrates-e-afinid-59484 e ainda na Fnac, Worten e nas bilheteiras do Auditório Carlos do Carmo e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

PUB