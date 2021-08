Orquestra de Jazz do Algarve junta-se a Kiko Pereira em Almancil

A Orquestra de Jazz do Algarve convidou o cantor Kiko Pereira para um concerto que vai decorrer no sábado, dia 28 de agosto, pelas 22:00, no Jardim das Comunidades em Almancil, anunciou a autarquia.

Além de alguns standards, neste espetáculo também serão apresentados temas originais de Kiko Pereira, com uma linguagem mais moderna.

A Orquestra de Jazz do Algarve, fundada em 2004 pelo trompetista Hugo Alves, evoca autores como Count Basie, Duke Ellington e Glenn Miller, além de estilos como Latin ou Bossa Jazz.

Ao longo dos anos, tem acolhido vários músicos de renome nacional e internacional como Tom Harrell, Silje Neergard, Rick Margitza, Bobby Medina, Antonio Ciacca, Guto Lucena, Lars Arens, Greg Burk, Luís Cunha, Peter King, Maria Anadon e Arturo Serra.

O evento tem entrada livre.

PUB