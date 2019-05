Orquestra do Norte, Jan Wierzba e Marco Pereira no FIMA em Loulé

O FIMA – Festival Internacional de Música do Algarve apresenta, na próxima sexta-feira, pelas 21 horas, no cineteatro louletano, a Orquestra do Norte que será dirigida pelo maestro polaco Jan Wierzba.

Como convidado especial, estará o jovem

violoncelista Marco Pereira que fará a sua interpretação no “Concerto para

Violoncelo em Lá menor, Op. 129” de Robert Schumann.

A Orquestra do Norte é, à semelhança da Orquestra

Clássica do Sul (outra das formações que se apresenta no FIMA 2019), uma das

três Orquestras Regionais portuguesas e dedica-se desde 1992 à descentralização

e divulgação da música clássica.

O

programa do concerto inicia com a Abertura de “Coriolanus”, de L. Beethoven e

seguem-se as obras de Schumann e de F. Mendelssohn. Deste último será

apresentada a Sinfonia n.º 4 “Italiana”.

Os bilhetes têm o valor unitário de 12,00€ e podem ser

adquiridos no local do evento e em https://cineteatrolouletano.bol.pt/Comprar/Bilhetes/71506/651160/Sectores