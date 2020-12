Orquestra do Teatro São Carlos desce a Loulé no Natal

PUB

O Grupo de Metais e Percussão da Orquestra Sinfónica Portuguesa, radicado no Teatro São Carlos em Lisboa, vai descer ao sul no próximo dia 15 de dezembro (terça-feira), para um concerto de Natal, às 19:30, numa viagem pela música clássica e por temas mais contemporâneos, anunciou a Câmara de Loulé.

Liderado pelo maestro José Eduardo Gomes, recentemente laureado com o primeiro prémio no «European Union Conducting Competition», o Grupo de Metais e Percussão da Orquestra Sinfónica Portuguesa promete uma incursão a Loulé para “anunciar exuberantemente o Natal”.

Os metais e percussão querem festejar o nascimento do “filho de um Deus!”, com as Três Cantatas de Johann Sebastian Bach, mas também assinalar uma época que celebra os “homens de boa vontade”, selecionando 3 das 14 Variações Enigma, de Edward Elgar, respetivamente dedicadas a Winifred Norbury, Augustus Jaeger e Arthur Troyte Griffith. A obra, de 1899, atribui cada variação a um amigo do compositor.

A música de salão, cantada por e entre amigos, também tem lugar marcado, com “Jeanie with the Light Brown Hair” de Stephen Foster, canção enraizada há bem mais de século e meio na memória de todos os norte-americanos.

Prossegue-se com uma diversificada série de autores com composições relativas ou intensamente executadas durante a eufórica época natalícia: Hazell, Rogers, Tormé, passando por popularíssimos temas que ouviremos em arranjos para a formação de Metais e Percussão, desde o “Gelobet sei der Herr mein Gott” ao “Ding, Dong, Merrily On High”, numa festiva viagem musical.

Os lugares são limitados de acordo com as medidas de distanciamento que se impõem devido à Covid-19, o uso de máscara é obrigatório, assim como o respeito por todas as regras de higiene e segurança da DGS.

O Cineteatro é uma estrutura cultural no domínio das artes performativas da Câmara Municipal de Loulé, integrado na Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve e na Rede 5 Sentidos.

Criada em 1993, a Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) é um dos corpos artísticos do Teatro Nacional de São Carlos e tem vindo a desenvolver uma atividade sinfónica própria, incluindo uma programação regular de concertos, participações em festivais de música nacionais e internacionais.