Orquestra Sinfónica do Algarve apresenta-se em Faro e Albufeira

A Orquestra Sinfónica do Algarve vai subir ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, para um concerto de apresentação oficial, no dia 1 de outubro pelas 21:00, anunciou a associação.

No dia seguinte, a orquestra apresenta-se no Palácio dos Congressos nos Salgados, em Albufeira, pelas 21:00.

Nestes concertos serão apresentados alguns dos membros da orquestra que “ombreiam com qualquer outro profissional tanto nacional como internacional”, acrescenta.

As atuações contam com a participação de Armando Mota e o solista Gonçalo Pescada, que vão oferecer ao público os grandes êxitos musicais do cinema.

Em comunicado, a associação refere que tem como preocupação principal a oportunidade de “dar trabalho a músicos da região que através do seu esforço conseguiram atingir o nível necessário para tocar numa orquestra sinfónica profissional”.

Para o futuro, a Orquestra Sinfónica do Algarve tem como ambição a aquisição de meios para criar “uma estrutura que dê trabalho aos jovens algarvios regularmente, possibilitando-lhes trabalhar na sua terra”.

Os bilhetes para estes espetáculos já se encontram à venda nos locais habituais com um valor de 10 euros.

