Os melhores alunos de S. Brás foram a Paris

O Município de São Brás de Alportel, no passado dia 30 de agosto, atribui um prémio aos seis melhores alunos do concelho, no ano letivo de 2018/19, a recompensa foi uma viagem a Paris. Os jovens contemplados tiveram a oportunidade de visitar a capital francesa entre 3 e 6 de setembro, acompanhados por duas professoras.

Os melhores alunos, finalistas de cada ciclo de ensino, das escolas do concelho de São Brás de Alportel, no ano letivo 2018/19, receberam, as felicitações pelo seu empenho e pelos bons resultados obtidos, em mais uma edição da cerimónia de atribuição do Prémio “Melhores Alunos do Concelho”.

Sendo que a seleção dos alunos premiados ficou a cargo do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, segundo os seus quadros de excelência e de valor. Os alunos premiados foram: Isabela Marincas e Beatriz Agostinho, finalistas do 2.º Ciclo do Ensino Básico; Alexia Dias, Filipe Cavaco e Diogo Morais, finalistas do 3.º ciclo; e Duarte Amaro e Daniel Pacheco, finalistas do ensino secundário.

“Tendo a educação como área prioritária para o desenvolvimento de toda a comunidade, o Município de São Brás de Alportel premeia anualmente os melhores alunos do concelho, numa iniciativa que visa o reconhecimento do esforço e desempenho escolar destes alunos, e sobretudo o incentivo dirigido a todos os alunos do concelho, procurando fomentar os seus hábitos de estudo”, elucidou a autarquia.

A atribuição do Prémio municipal “Melhores Alunos do Concelho” é uma iniciativa do Município de São Brás de Alportel realizada em parceria com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas.