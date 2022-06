Os níveis e graus de participação

Aqui está um tema que, segundo parece, já cansa, mas que por isso mesmo é um manifesto sinal de crise. Crise de pensamento, crise de convivência, crise de “paradigmas”, para usar palavra da moda. Na verdade, a participação é tema que, nos últimos anos, vem ao de cima com intensidade apenas na hora das aflições. Referimo-nos obviamente à participação política e à sua parente envergonhada que é a participação cívica. A participação política só é supostamente aberta nos períodos eleitorais quando os partidos andam, conforme a ferramenta, à pesca ou à caça de votos com intuitos nacionais ou meramente locais. Nada a opor que o façam, mas apenas fazerem isso, é muito pouco para se legitimarem no quebra-cabeças da democracia. Aliás, é um dos principais sinais de crise da própria democracia porque significa que o sistema passou a alojar toda a espécie de oportunistas, de alguns aldrabões, de carreiristas de todos os géneros. e de troca-tintas que até causam a extinção dos camaleões. Crise ou derrota – é apenas uma questão dessa gente configurar uma maioria.

Quando o sistema democrático dá sinais de crise, é melhor prevenir que remediar, como se aconselha na aproximação previsível dos ciclones. E os sinais ocorrem por regra quando o pessoal anda mais distraído. Ou seja, tais sinais num sistema democrático ocorrem, não tanto nos períodos eleitorais, mas quando ninguém pensa em eleições e estas estão aparentemente longe no calendário ou fora do cálculo de divulgação dos interessados.

Ora chegámos a um momento desses, quanto a distrações. Há já quem se ponha em campo visando as próximas europeias que são uma espécie de prémio para veteranos cansados ou, como solução alternativa, para sinecura de gente de mau feitio. O Algarve tem pouca gente para figurar nessa linha de partida, pelo que os pelotões começam a ser configurados calculadamente para 2026, se antes não houver ciclone. Em princípio, há tempo, até para distrações. Mas para as próximas autárquicas (2025), o tempo político já não permite tanta distração, e o tempo partidário até come a ser já escasso. Os próximos candidatos às autarquias, ou estão já feitos (nos casos dos que podem ou esperam esperançosamente continuar), ou devem começar a ser feitos, nos casos dos partidos de oposições locais.

E é aqui que se coloca a questão dos graus e níveis de participação cívica e política. Esta sobretudo nas mãos dos partidos. Estes foram desejados e fundados para garantirem participação, mas lamentavelmente e de eleição para eleição, a participação tem sido um desastre crescente. A abstenção fala por si e os diretórios locais não falam por ninguém – fecham-se, calam-se e engendram. Um puco por todo o Algarve, os nomes não estão já feitos, mas estão a fazer-se como que a fazer-se o teste de uma adivinha. Para que 2025 não seja um conjunto de 16 adivinhas de mau gosto inevitável, será mesmo aconselhável que se comece já a prevenir para que, aqui e além, não se remedeie apenas.

Flagrante insistência: A Saúde no Algarve está doente.

Carlos Albino