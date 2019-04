Praia de Carvoeiro (Lagoa)

Depois da dramatização de “A Encantada de Porches” e outras lendas prosseguem hoje, no Carvoeiro, um conjunto de performances intitulado “Os tesouros de Lagoa”.

No quadro deste quarto percurso serão tratados temas como a instabilidade na costa; a crença em monstros marinhos ou as lendas, contos e costumes das populações dos lugares marítimos. Esta dramatização, a cargo da companhia Teatro

Experimental de Lagos, explora a cultura das gentes do mar através de artes performativas, em particular do teatro e da narração oral. Nela, o mar e os seus perigos são protagonistas …, mas são-no também os pescadores, os corsos e piratas ou as criaturas do

imaginário fantástico. O percurso é pedestre e de grau de dificuldade fácil. Inicia às 18h30 no ponto-de-encontro, o anfiteatro de Carvoeiro, junto ao forte local.

Esta é a edição número dois desta ação que constitui uma aposta do Município de Lagoa na valorização do seu património cultural e que conta com o apoio do programa 365 Algarve e de diversos operadores turísticos da região. Os

bilhetes, que têm o custo de 7,50€, podem ser adquiridos nos locais habituais (Convento de S. José-Centro Cultural; Auditório Carlos do Carmo; Balcão Único;

www.ticketline.pt).