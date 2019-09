Outubro mês sénior em Tavira

O próximo mês de outubro é dedicado aos seniores e, deste modo, a Rede Social de Tavira, no âmbito do Grupo Idade Sénior (GIS), procedeu ao planeamento de um conjunto de atividades de carácter informativo, pedagógico e cultural que visam incitar à participação da população sénior na vida da comunidade e proporcionar um mês mais animado, numa perspetiva de valorização do envelhecimento ativo.

As comemorações iniciam no dia 2 de outubro, no Mercado da Ribeira, numa tarde com muita animação e música popular portuguesa.

No dia 9 haverá, no mercado da Ribeira, uma comédia musical que enfatiza a cultura popular.

Na manhã do dia 16 de outubro, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, haverá um momento de reflexão, no âmbito da temática da saúde e do envelhecimento, com um encontro formativo, em colaboração com o Centro Internacional sobre o Envelhecimento (CENIE).

Na tarde do dia 23, no Jardim do Coreto, haverá um desfile etnográfico, numa perspetiva de recordar as vivências e celebrar as representações sociais das principais atividades dos participantes.

Já na manhã do dia 27 existirá uma caminhada intergeracional, com partida do Largo da Igreja (freguesia de Santa Luzia), no âmbito do programa de promoção da atividade física do concelho de Tavira, tendo como objetivo a sensibilização e valorização do envelhecimento ativo e saudável.

Na quarta-feira, dia 30, o programa encerrará com a Gala Sénior, no Hotel Vila Galé Tavira, a partir das 12h00. A este nível será, também, conferido destaque ao reconhecimento de voluntários/as com 65 ou mais anos de idade, numa ótica de valorização da participação cívica.

Durante este mês, as entidades que trabalham com a população, dinamizam “Dias abertos à comunidade”, com um conjunto de ações de carácter diversificado.