Outubro recheado de programação cultural variada pelo 365 Algarve

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Ventania e as artes performativas do Barlavento, Jazz nas Adegas, manifestações de arte pública, percursos pelo património e o festival internacional de piano são algumas das propostas do 365 Algarve, em outubro.

O penúltimo mês da programação do 365 Algarve deste ano começa com as propostas do Ventania – Festival de Artes Performativas do Barlavento, para o primeiro fim-de-semana deste mês.

Hoje, o Espaço Jovem em Lagos estreia, no Algarve, o projeto de arte pública “02 Oxigen” e o Jardim da Constituição recebe “Windy”, uma instalação de arte pública, com paisagem sonora.

Em Portimão, há mais uma sessão de “Music & Food Experience”, entre o Auditório do Museu de Portimão e o restaurante FAINA, com um concerto de Water Tan Dun, seguido de Jantar para Línguas de Fogo e da atuação de DJ Tupimambo.

Sábado, o Mercado de Municipal de Lagoa acolhe “Tome e Embrulhe”, uma distribuição em grande escala de sacos de papel pelo comércio tradicional, e o Auditório da Ermida da Nossa Senhora da Encarnação no Carvoeiro (Lagoa) é o palco para “Atempo”, um espetáculo de circo contemporâneo.

Em Portimão, o TEMPO – Teatro Municipal de Portimão acolhe “Terras”, a nova criação da Companhia de Dança KALE, para a celebração do Dia Mundial da Floresta, fruto de uma colaboração transfronteiriça, portuguesa, espanhola e francesa.

A programação do Ventania prossegue no domingo, no Espaço Jovem em Lagos, com duas apresentações de “Água”, um cruzamento entre instalação, arte pública e performance, em torno do imaginário ligado ao elemento água e às alterações climáticas.

O Jazz nas Adegas regressa com música animar provas de vinho, harmonizadas com tapas feitas com produtos regionais.

Hoje e sábado, a Quinta João Clara, em Alcantarilha, serve de palco a Luis Bastos Quarteto; dia 10, o Castelo de Silves acolhe o ambiente festivo dos Al-Fanfarre. Para dias 16 e 17 de outubro, está marcada a atuação do quinteto de Juan Ignacio Botonero, na Quinta do Barranco Longo, em Algoz e, a 30 e 31, Edgar Caramelo Quarteto toca na Quinta dos Vales em Lagoa.

Ainda em Lagoa, ao longo do mês de outubro, são propostos quatro “Percursos Performativos no Património”, que contam a história de outros tantos lugares, através do teatro e da música.

Este domingo celebram-se os 500 anos de história de Ferragudo. No dia 11, traz-se à memória pessoas e famílias com contributo para a vila de Estômbar e, para 18 de outubro, está marcado o percurso pela história da Senhora da Rocha (Porches), com a icónica ermida erguida sobre o promontório.

“A Criação de um concelho”, a 30 de outubro, encerra os percursos levando os participantes a conhecer a história de Lagoa.

Por Lagos, “Villages Art Experience” leva o participante a explorar o potencial das intervenções realizadas por vários artistas, inscritas nos lugares e nas praças públicas, a 10 e a 30 de outubro.

“Quando?” é a proposta de Lavrar o Mar no coração da serra algarvia com Marmelete, em Monchique, a receber, entre 15 e 18 de outubro, uma instalação viva em que os acontecimentos, segundo a sua descrição, saltam fora dos ecrãs da vida, para entrar no coração do público.

“Diz-me, António”, um espetáculo de dança contemporânea onde três criadores/intérpretes se reúnem para refletir o universo de António Aleixo, apresenta-se a 16 de outubro no TEMPO, em Portimão, e, no dia 31, no Teatro Mascarenhas Gregório em Silves.

Ainda em Portimão, no dia 17, o 4.º Festival Internacional de Piano do Algarve apresenta, no TEMPO, a pianista Kristina Miller, enquanto, por Loulé, na aldeia de Querença, a proposta do dia é um percurso gastronómico orientado, seguido de uma refeição tradicional e animação, no âmbito do Festival da Comida Esquecida.

Durante todo o mês de outubro e até 15 de novembro, é possível conhecer o olhar do fotógrafo Vasco Célio sobre a constante mudança da Ria Formosa.

O 365 Algarve é um programa cultural destinado a complementar a oferta turística do Algarve, decorrendo, habitualmente, entre outubro e maio.

Devido à pandemia de covid-19, e ao cancelamento de parte das iniciativas agendadas, a edição deste ano decorre, excecionalmente, até novembro deste ano.