“Páginas de Ciência” continua a promover a literacia científica nas escolas

O projeto “Páginas de Ciência” resulta de uma parceria entre o Clube Ciência Viva da Escola Secundária João de Deus, em Faro, e a Biblioteca Municipal da cidade e tem como objetivo aumentar a literacia científica dos alunos através da promoção da leitura de livros de ciência.

A realização deste projeto, que já vai na 2.ª edição, enquadra-se no desenvolvimento das áreas de competências de Linguagens e Textos, Informação e Comunicação, referidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A estratégia utilizada – os alunos têm de produzir um vídeo com a apresentação do livro lido – permite também a mobilização do discurso oral de natureza argumentativa.

A iniciativa foi lançada em novembro de 2020 para assinalar a Semana da Ciência e Tecnologia promovida pelo Programa Ciência Viva.

No ano letivo 2021/2022, a Biblioteca Municipal de Faro associa-se novamente a este projeto, juntamente com as bibliotecas escolares das escolas secundárias João de Deus e Pinheiro e Rosa, ao disponibilizar livros de autores consagrados na área da Ciência, que se encontram disponíveis para consulta e empréstimo. Neste mês destacam-se livros de divulgação científica na área da economia, geografia e política, já divulgados na página de Facebook da Biblioteca Municipal.

