Pai Natal veste-se de verde solidário em Monchique

Em Monchique, o Pai Natal trocou a tradicional cor vermelha pelo verde, para passar uma mensagem de preservação da floresta e da serra

O Pai Natal chegou este ano a Monchique com uma mensagem muito especial para todas as crianças e adultos: a importância da preservação da floresta. Por isso, trocou a tradicional cor vermelha do seu fato pelo verde.

Depois de um verão que manchou de preto e cinza a verdejante serra de Monchique, a iniciativa “Monchique Serra Natal”, surge assim como propósito de chamar a atenção para a reflorestação das zonas ardidas.

“Este será o primeiro grande evento organizado pela câmara municipal depois dos incêndios que assolaram o concelho no verão passado”, realça a autarquia, frisando que “todas as iniciativas que se realizaram depois deste acontecimento estiveram relacionadas com ações de plantação e reflorestação da serra”, sendo que esta iniciativa será a primeira fora desta temática.

“O evento foi pensado com dois grandes objetivos: criar um evento que mistura o encanto de histórias e que apelam a fantasias tão características desta época, e organizar diversas atividades com teor educativo e pedagógico, com a mensagem de preservação da floresta e da serra”, acentua o município.

Deste modo, a iniciativa “Monchique Serra Natal” conta com vários espaços e atividades diferentes, destinadas a toda a família, que pretendem animar a vila e atrair visitantes.

Atividades para toda a família

O programa, que vai decorrer durante todo o mês de dezembro, inclui o Mercadinho de Natal, carrossel para crianças, pista de gelo, casa do Pai Natal, animação infantil, concursos, construção de presépio em madeira, concertos e animações diversas.

Entretanto, as ruas já estão vestidas com cores de Natal, permanecendo a iluminação até dia 6 de janeiro, abrangendo também as freguesias de Marmelete e Alferce. A sonorização de rua também está presente, com música ambiente nas principais ruas da vila.

Um dos destaques desta iniciativa é o Mercadinho de Natal, que realiza-se nos dias 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23 de dezembro, das 10h00 às 18h00, no Largo dos Chorões. Artesanato tradicional, novas criações e produtos alimentares da região marcam presença nesta sétima edição do mercadinho.

Além disso, durante estes dias decorrem várias atividades espalhados pelo centro da vila, como oficinas, ateliês e animações diversas.