Pai Natal visitou escolas de São Brás de Alportel

Uma vez que devido à pandemia de covid-19 não é possível realizar a tradicional Festa de Chegada do Pai Natal, a personagem natalícia visitou as escolas de São Brás de Alportel, anunciou a autarquia.

Com o devido distanciamento, o Pai Natal visitou as escolas do pré-escolar e 1.º ciclo do concelho de São Brás de Alportel, onde deixou lembranças para as crianças e um abraço à distância.

Os mais pequenos receberam uma caixa de lápis de cor, chocolates e um postal, que podem agora personalizar e enviar ou oferecer.

Ao todo, foram cerca de 700 crianças abrangidas por esta iniciativa.

