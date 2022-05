Pais e filhos brincam juntos no próximo sábado

Com o objetivo de incentivar os mais pequenos a brincar em espaços verdes e em sítios urbanos, o “Brincar Seguro Correndo Riscos” preparou a 4a. Edição, reunindo pais e filhos num dia cheio de emoções. O programa vai desenrolar-se no próximo sábado, das 10h30 até às 12h30, no parque de estacionamento João Santos em Paderne e conta com entrada gratuita a todos os que se queiram juntar, estando sujeita a inscrição.

Durante a manhã, os participantes podem usufruir de diversas atividades, entre elas, corrida de carrinhos de rolamentos, corridas de caricas, jogar ao pião, ao berlinde e ao elástico, gincanas, corrida de sacos, entre outros desafios que vão colocar todos em movimento. O “Brincar Seguro Correndo Riscos” é uma excelente oportunidade para demonstrar aos pequenotes que não precisam de ter espaços ou infraestruturas específicas para brincar, nem mesmo brinquedos caros. Como José Carlos Rolo, presidente do município refere “o propósito desta iniciativa é incentivar os mais novos a apreciarem mais os espaços verdes e os espaços públicos que disponibilizamos em Albufeira”, reforçando ainda que esta é uma ação que visa também “promover o convívio entre todos os presentes, nomeadamente entre pais e filhos”.

Refere-se ainda que os participantes podem trazer bicicleta, triciclo, trotinetes e proteções como capacetes. As inscrições podem ser feitas através do email: [email protected] ou através do contacto 289 598 829.

Para mais informações pode consultar o site do município em www.cm-albufeira.pt ou através das redes sociais.